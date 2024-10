Großer Jubel in der Berliner Max-Schmeling Halle: Mit einem 34:27 schlugen die Füchse Berlin am Sonntagnachmittag die Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim. Angeführt wurden die Berliner, die durch den Sieg die Tabellenspitze von der MT Melsungen übernahmen, vom dänischen Duo Matias Gidsel und Lasse Andersson mit je zehn Treffern. Für einen weiteren Grund zur Freude sorgten rund um das Spiel zwei Eigengewächse.

Auch, weil es die es defensiv ebenfalls gut machten gegen die Löwen. Denen fehlte nicht nur Nationalspieler Juri Knorr mit einer Daumenverletzung, sondern oft auch Geschwindigkeit im Angriffsspiel. Ein ums andere Mal nahmen die Berliner geschickt das Tempo aus dem Tempospiel ihrer Gäste. Und vorne? Da wanderte das Zepter aus der heißen Hand von Andersson in die von Max Beneke. Der 21-jährige Linkshänder im Füchse-Rückraum traf vor den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason innerhalb von zwei Minuten dreimal und erhöhte so auf 15:9. Kurz darauf ging es mit einer 18:13-Führung in die Kabinen.

Die Gegenwart wurde anschließend allerdings einmal mehr von den dominanten Dänen der Berliner geprägt. Matias Gidsel und Lasse Andersson übernahmen zum Start – wie so oft – das Zepter des offensiven Handelns, erzielten die ersten vier Berliner Tore und sorgten so für eine knappe 4:3-Führung. Allen voran Andersson blieb anschließend umtriebig: Mal schloss er kraftvoll aus dem Rückraum ab, mal tanzte er sich im Eins-gegen-eins in gute Wurfpositionen. Nach 20 Minuten standen sechs Tore hinter seinem Namen und auf der Anzeigetafel in der Schmelinghalle ein 12:8 für die Füchse.

Hinten vernagelte unterdessen Schlussmann Dejan Milosavljev sein Tor. Ein ums andere Mal blieb er gegen die Stück für Stück weiter verzweifelnden Löwen lange stehen und reagierte anschließend immer wieder gut. Nach 40 Minuten hielt der Serbe noch dazu seinen ersten Siebenmeter der laufenden Saison. Während die Fans in der Max-Schmeling-Halle zumindest in Teilen standen, hörten die Füchse nicht auf zu laufen.

Egal, ob beim Stand von 28:19 (45. Minuten) oder beim 34:22 (54.) – immer wieder zogen die Gastgeber ihre Tempogegenstöße gut auf und kompromisslos durch. Und auch im Halbfeld fanden sie konstant clever und kreativ Lösungen. Daran änderte sich auch nicht wirklich etwas, als Trainer Jaron Siewert in der Schlussphase seine Leistungsträger nach und nach zur Bank beorderte und an ihrer Stelle seinen Nachwuchs auf das Parkett schickte. Nach 60 Minuten war der 34:27-Sieg seiner Mannschaft – und damit auch der Sprung an die Tabellenspitze – perfekt. Sehr zur Freude der 8.745 jubelnden Fans auf den Rängen.

Bereits am Donnerstag, 17. Oktober, sind die Füchse Berlin in der Champions League gefragt. Am 5. Spieltag des internationalen Wettbewerbs sind sie beim Sporting Clube Portugal zu Gast. Zwei Tage später, am 19. Oktober, geht es in der Bundesliga weiter. Ab 19 Uhr spielen die Füchse in Melsungen.