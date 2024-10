Tollbring führt die Füchse in letzter Sekunde zum Sieg über Plock

Do 10.10.24 | 20:40 Uhr

Gegen Wisla Plock haben die Füchse den dritten Champions-League-Sieg in Folge geholt. Dabei taten sie sich jedoch lange schwer und konnten das Spiel erst mit der letzten Aktion für sich entscheiden.

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Champions-League den nächsten Sieg geholt. In heimischer Halle schlugen sie am Donnerstagabend den polnischen Erstligisten Wisla Plock knapp mit 25:24 (12:12). Beste Berliner Werfer waren Mijajlo Marsenic und Mathias Gidsel mit jeweils sechs Toren.

Für die Füchse war es in der europäischen Königsklasse bereits der dritte Sieg im vierten Spiel. Damit belegen sie in der Gruppe A den dritten Platz hinter Veszprem und Sporting Lissabon.