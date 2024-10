Paul Drux: Ich glaube, ich habe es tatsächlich noch nicht richtig begriffen. Ich hatte gestern Abend so einen Moment, dass der aktive Sport jetzt erstmal vorbei ist. Das tut dann natürlich auch weh. Die ganze Dimension, was das für mich bedeutet, wird von Woche zu Woche wahrscheinlich mehr werden.

Ob es einfacher ist, weiß ich nicht. Natürlich ist es toll, wie viel positive Resonanz kommt. Das freut mich wahnsinnig. Das zeigt einem auch, dass man in den letzten Jahren dann doch einiges richtig gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für jeden Sportler extrem schwer das, was man über Jahrzehnte geliebt hat, irgendwann aufzugeben.

War es die vielen Verletzungen wert?

Das kann ich einfach beantworten: Auf jeden Fall! Klar, hätte ich auf ganz Vieles verzichten können. Man merkt das natürlich an allen Ecken und Enden. Nichtsdestotrotz habe ich so viel erleben dürfen, habe so viele Bekanntschaften und Freunde durch den Handball gewonnen und Erfahrungen gesammelt. Das kann einem keiner nehmen und auch nur der Sport geben.

Ich habe mit 16 Jahren Leistungssport betrieben. Mein Körper hat relativ schnell die Signale gegeben, dass er für diese Karriere nicht gemacht ist. War das bei Ihnen eine Folge zu hoher Belastung im Handball oder Pech?

Das ist immer schwierig. Ich habe mich seit der Achillessehnenverletzung im vergangenen Jahr immer wieder zurückkämpfen müssen. Das war ein langer Weg. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es mit Abstand die schwerste Verletzung war, die ich hatte. Dann wird man über die Jahre natürlich nicht jünger. Ich habe viele Spiele und Turniere in den Knochen. Das macht sich bestimmt irgendwann bemerkbar. So ein Unfall im Training kann immer passieren. Sicherlich ist der Körper nach so vielen Verletzungen anfälliger dafür.