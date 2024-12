Die DFL hat die Ausbildungshonorierung erst im Vorjahr angepasst und um 25 Prozent erhöht. Für alle Debüts ab der Saison 2024/25 gilt: War der Spieler im Alter von sechs bis elf Jahren im Verein gemeldet, gibt es pro Spielzeit 5.250 Euro (bis zur Saison 2023/24 noch 4.200 Euro). Die Ausbildungshonorierung vom 12. bis zum 21. Lebensjahr liegt bei 6.750 Euro pro Saison (bis zur Saison 2023/24 noch 5.400 Euro). Maximal kann ein Verein künftig also 99.000 Euro für die Ausbildung eines Spielers bekommen. Wahrscheinlicher ist aber, dass erfolgsversprechende Spieler im Jugendbereich in einen Profiverein mit Nachwuchsleistungszentrum wechseln. "Im Durchschnitt sind es ca. 15.000 Euro", so Nagel.

Seit Einführung der Ausbildungshonorierung in der Saison 2017/18 hat die DFL mehr als elf Millionen Euro an Vereine unterhalb der 3. Liga ausgezahlt. Das Geld geht an Vereine, die spätere Lizenzspieler oder Vertragsspieler im Alter von sechs bis 21 Jahren ausgebildet haben, wenn diese vor ihrem 23. Geburtstag in der 1. oder 2. Bundesliga Spielminuten sammeln. "Wir wollten ein ganz klares Zeichen setzen, um den Amateurfußball zu stärken. Das ist eine Anerkennung der Leistung der Vereine und die honorieren wir mit den Zahlungen", sagt Andreas Nagel, Direktor für Sport und Nachwuchs bei der DFL.

Der S.C. Berliner Amateure kassierte gleich doppelt. Neben Robert Kwasigroch debütierte in der vergangenen Spielzeit auch Aljoscha Kemlein beim 1. FC Union Berlin . Zusammen brachten sie dem Verein knapp 50.000 Euro ein. "Wir haben uns über das Geld gefreut, aber mich persönlich macht es stolzer, die beiden dort zu sehen, wo sie jetzt sind. Das spiegelt unsere Arbeit im Verein wider", sagt Herbert Borchert, der 1. Vorsitzende des S.C. Berliner Amateure. Trotzdem sei es schön, dass die Jugendarbeit belohnt werde: "Wir sind zufrieden, dass wir so eine gute Ausbildung bieten können. Wir würden uns aber generell mehr Unterstützung wünschen. Alle Amateurvereine haben es verdient, dass sie unterstützt werden. Es reicht nicht, dem Ehrenamt einmal im Jahr zu gratulieren und in die Hände zu klatschen."

In diesem Jahr wurde an insgesamt 116 Vereine unterhalb der 3. Liga eine Ausbildungshonorierung ausgeschüttet [ dfl.de ]. Gesamtsumme: rund 1,7 Millionen Euro. Aus Berlin und Brandenburg profitierten neben den Berliner Amateuren sechs weitere Vereine: Der 1. FC Wacker 1921 Lankwitz, Hertha 03 Zehlendorf, der FSV Union Fürstenwalde, die Füchse Berlin Reinickendorf, der SC Borussia 1920 Friedrichsfelde sowie der Weißenseer Fußball Club.

Der S.C. Berliner Amateure profitierte 2024 erstmalig. Kemlein und Kwasigroch waren allerdings nicht die einzigen Spieler aus der Jugendmannschaft, die den Verein verließen. Ein Jahr nach dem Wechsel von Kemlein sei fast die ganze Mannschaft weggeholt worden, berichtet der damalige Jugendtrainer Edgar Döring. "Das hat uns ziemlich wehgetan in der Jugend, weil wir einen Jahrgang verloren haben und auch abgestiegen sind." In den Folgejahren habe sich das Abwerbespiel wiederholt. "Es war schon ein bisschen deprimierend, für andere Vereine auszubilden."

Döring wechselte als Konsequenz in den Erwachsenenbereich. Er trainiert inzwischen die 1. Herren der Berliner Amateure. "Ich habe Stück für Stück Jungs zurückgeholt, die früher in der Jugend bei uns waren." Mit Erfolg: Von 33 Spielern stammen 24 aus dem eigenen Nachwuchs. Das Team spielt in der Landesliga. Über die Wechsel seiner damaligen Schützlinge zu größeren Vereinen sagt er: "Du weißt zwar, du hast eigentlich etwas Gutes gemacht, aber trotzdem fühlt es sich nicht gut an. 'Betrayal' (Verrat, Anm. d. Red.) wäre etwas hart, aber es ist kein schönes Gefühl. Man muss erstmal lernen, damit umzugehen."

Edgar Döring freut sich über das System der Ausbildungshonorierung: "Gerade in Berlin gibt es viele Vereine, die gute Arbeit leisten und Hertha und Union sind am Ende die Profiteure davon. Die haben einen Standort, den sonst keiner in Deutschland hat. Es ist nur richtig, dass die kleinen Vereine auch davon profitieren." Auch Janek Kampa, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des 1. FC Union Berlin, weiß um den umkämpften Markt in der Hauptstadt: "In dem Ballungsgebiet tummeln sich überproportional viele andere Scouts. Es ist nicht so, dass Union allein ist. Man kann davon ausgehen, dass jeder größere Bundesligist einen festangestellten Scout in Berlin hat."

Kleinere Berliner Vereine würden zwangsläufig darunter leiden: "Man muss ehrlicherweise auch sagen, dass eine Leistungspyramide so aufgebaut ist. Unten an der Basis fange ich mit dem Breitensportverein an. Wenn ich ein besonderes Talent habe, wird das auf der nächsten Stufe gefördert." Das sei in anderen Sportarten und Bereichen auch so. Der 1. FC Union Berlin sichtet über die Saison mehrere tausend Kinder und Jugendliche in allen Altersgruppen. Ein Angebot bekommen, laut Janek Kampa, sehr viel weniger: "Ich würde schätzen, dass wir momentan 25 bis 30 Kinder ins NLZ aufnehmen."