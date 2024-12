nö, Olympia is' doof Berlin Samstag, 07.12.2024 | 16:00 Uhr

Also, die Abteilung arbeitende Bevölkerung der deutschen Nicht-Leistungssportler hat keinen Bock auf Olympia in Deutschland in absehbarer Zeit. Schonmal garnicht in Berlin. Sorry, Leute. Kann ja sein, daß der Sport das toll findet. Steht er aber ziemlich alleine da damit.



Wenn Olympia was bewirken täte, würde ich vor meiner Haustür wahrscheinlich mehr joggende Leute sehen, und es gäbe nur noch sportliche Menschen in Dtl. und Frankreich. Is' aber nicht. Olympia ist eine Art Zirkusveranstaltung - wichtig für den Zirkus, für den Zuschauer nur unterhaltsam und teuer. Im Gegensatz zum klassischen Zirkus für die Umwelt übrigens eine Katastrophe.