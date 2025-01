Der FC Viktoria 1889 Berlin ist am Dienstagabend mit einer herben Niederlage beim Greifswalder FC ins neue Jahr gestartet. Am 16. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost mussten sich die Hauptstädter mit 1:4 geschlagen geben.

Ogechika Heil brachte Greifswald in der 14. Minute in Führung. Viktorias Enec Küc glich bereits drei Minuten später aus, doch durch Tore von Osman Atilgan (26.) und Ex-Viktoria-Stürmer Soufian Benyamina (Foulelfmeter, 40.) gingen die Berliner mit einem 1:3-Rückstand in die Halbzeitpause. Benyamina netzte in der 66. Minute erneut und setzte somit den 4:1-Schlusspunkt.

Mit 21 Punkten aus 17 Spielen belegt Viktoria den 13. Tabellenplatz der Regionalliga Nordost, hat allerdings noch zwei Nachholspiele gegen den Chemnitzer FC und VFC Plauen zu absolvieren.