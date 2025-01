Zum Auftakt in die Englische Woche der Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Union am Mittwochabend den FC Augsburg. Hier können Sie Steffen Baumgarts Heim-Debüt im Audiostream und Liveticker verfolgen.

Englische Woche in der 1. Fußball-Bundesliga: Zum Hinrunden-Abschluss empfängt der 1. FC Union Berlin am Mittwochabend (20:30 Uhr) den FC Augsburg. Für Steffen Baumgart ist das Spiel zugleich sein Heim-Debüt als FCU-Cheftrainer im Stadion An der Alten Försterei.

Die Vorzeichen sprechen dabei allerdings eine klare Sprache: Seit zehn Pflichtspielen haben die Eisernen nicht mehr gewonnen, den bislang letzten Dreier haben die Berliner am 20. Oktober des Vorjahres geholt (2:0-Sieg in Kiel). Und Augsburg ist alles andere als ein Lieblingsgegner der Rot-Weißen: Von 14 Pflichtspielen gegen den FCA hat der FCU bis dato nur ein einziges gewonnen (2:0-Heimsieg am 25. Januar 2020).