Bei der Person, die vor zwei Wochen nach einem Unfall auf der Autobahn 10 auf Höhe des Rastplatzes Fichtenplan-Nord (Dahme-Spreewald) verstorben ist, handelt es sich um einen 36 Jahre alten Mann polnischer Staatsangehörigkeit. Die zuständige Polizeidirektion Süd in Cottbus hat am Dienstag mitgeteilt, dass die Identität des bisher Unbekannten nun zweifelsfrei feststehe.



"Auf einen Aufruf der Polizei hatten sich mehrere Zeugen und auch mögliche Angehörige des Verstorbenen gemeldet", heißt es. Zusammen mit den polnischen Behörden habe die Identität bestätigt werden können, so die Polizei.