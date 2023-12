Dutzende Rentner in Guben bekommen kein "Essen auf Rädern" mehr

Das Catering-Unternehmen Dussmann stellt seinen Lieferdienst in Guben (Spree-Neiße) ein. Ab dem neuen Jahr würden daher rund 50 überwiegend alte Menschen nicht mehr mit Essen versorgt. Das bestätigte das Unternehmen auf rbb-Nachfrage.



Der Service, bei dem warme Mahlzeiten direkt an die Haustür geliefert werden, das sogenannte "Essen auf Rädern", lohnt sich demnach in Guben für das Unternehmen nicht mehr. Von Dussmann hieß es, der Dienst werde aus "wirtschaftlichen Gründen" eingestellt. Betroffen sei aber nur der Lieferdienst für private Haushalte. Einrichtungen in der Neißestadt würden vom Unternehmen weiterhin beliefert.