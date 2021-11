Eine Corona-Infektion verläuft bei Kindern meist mild oder sogar ohne Symptome. Dass sie schwer erkranken, sei die absolute Ausnahme, sagte der Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Jakob Maske, erst Anfang der Woche. Auch Lausitzer Kinderärzte berichten auf rbb-Nachfrage, dass seit Beginn der Pandemie in den Krankenhäusern kaum Kinder als Patienten behandelt werden mussten.

Dennoch sind Kinderarztpraxen voll, wie in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) bei Andrea Bethke. Zu Hochzeiten seien bis zu 140 Kinder am Tag in ihrer Praxis gewesen, mit ganz unterschiedlichen Problemen. "Manche Eltern sind schon ganz verzweifelt, weil die Kinder von einem Infekt in den anderen fallen", sagt Kinderärztin Bärbel Kammel aus Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz).