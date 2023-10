Trotz zahlreicher internationaler Krisen und einer schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland sind in Südbrandenburg mehr als drei Viertel der Handwerker zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Dieses Fazit zieht die Handwerkskammer Cottbus (HWK) nach Auswertung ihrer alljährlichen Herbst-Konjunkturumfrage, die sie am Mittwoch vorstellte.

Insgesamt äußerten sich 77,2 Prozent der Unternehmen zufrieden, es gebe aber deutliche Unterschiede zeischen den Branchen. Im Bauhauptgewerbe seien demnach nur 65,9 Prozent der Unternehmen mit der Geschäftslage zufrieden. Insgesamt waren über alle Branchen rund 400 Unternehmen befragt worden.