Verstorbene Frontfrau von "Silly" - Münchehofe erinnert zum 70. Geburtstag an Tamara Danz

Mi 14.12.22 | 16:41 Uhr

14.12.2022

Die Sängerin Tamara Danz wäre am Mittwoch 70 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wurde der ehemaligen Frontfrau der Gruppe "Silly" bei einem Tag der offenen Kirche in Münchehofe (Märkisch-Oderland) gedacht. Dort wird auch eine Ausstellung über ihr Leben und Wirken gezeigt.



Stimme der DDR-Jugend aus Hoppegarten

Danz hatte in dem Ortsteil von Hoppegarten mit ihren Eltern einen Teil ihrer Kindheit und Jugend verbracht. Ende der 1970er Jahre begann sie zusammen mit der Band Silly Musik zu machen. In einem Tonstudio in Münchehofe entstanden viele bekannte Hits. Darunter sind etwa "Bataillon d'amour", "Verlorene Kinder" oder "Asyl im Paradies". Mit ihren Songs traf Silly vor allem den Nerv junger Menschen in der DDR. Tamara Danz wurde von Kritikern der DDR-Musikszene mehrfach zur "Besten Rocksängerin des Jahres" gewählt.

Gedenken am Grab von Tamara Danz in Münchehofe

1989 unterstützte sie die friedliche Revolution und nutzte die Bühne für politische Statements. Im September 1989 gehörte sie zu den Verfasserinnen und Erstunterzeichnern der "Rockerresolution", eines damals wirkmächtigen Briefs an die DDR-Führung. Darin wurde unter anderem die Zulassung oppositioneller Gruppen und politische Reformen gefordert. Über sich selbst sagte sie: "Ich will in den Spiegel gucken können und mich wiedererkennen. Ich will nichts unter meinen Fähigkeiten machen, aus irgendeinem Kalkül und auch nicht irgendwelche Zielgruppen bedienen. Ich will das machen, wo ich denke, dass es richtig ist."



