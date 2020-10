Durchsuchungen rechter Gruppen in Region Löcknitz

Bei Durchsuchungen gegen eine rechte Gruppierung in der Region Löcknitz (Mecklenburg-Vorpommern) und dem benachbarten Landkreis Uckermark am Dienstag sind einige "waffenähnliche Gegenstände" beschlagnahmt worden. "Wir prüfen nun, ob diese unter das Waffenrecht fallen", sagte ein Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft am Mittwoch.