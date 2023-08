Sven L. Berlin Montag, 07.08.2023 | 17:41 Uhr

Ich war gestern in Wittstock / Dosse in der der Prignitz und muss sagen das es ein schönes kleines Städtchen ist mit sehr liebevoll restaurierten Gebäuden wie den Bahnhofsgebäuden , den alten Bahnbetriebswerk oder der alten Paulschen Tuchfabrik aber es herrschte in der ganzen Stadt Totentanz . Es war ein kleiner Eisladen geöffnet um den sich 5 bis 6 Leute versammelt hatten und ansonsten war alles geschlossen und ich so gut wie allein in der Stadt unterwegs was ja auch mal ganz interessant sein kann aber Gastronomie Fehlanzeige . Vielleicht liegt es an fehlenden Publikum vielleicht ist es auch anders rum .