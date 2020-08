Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Basar im polnischen Słubice sind weitere Märkte in der Grenzregion geschlossen worden. Die Bürgermeister von Frankfurt (Oder) und Słubice wollen sich nun austauschen. Tests an der Grenze seien nicht geplant.

Nach dem Corona-Ausbruch auf dem großen Basar im polnischen Słubice sind mittlerweile 25 Infektionen in dem Zusammenhang bestätigt worden. Die Stadt teilte am Donnerstag mit [slubice.pl] , dass nun von 409 getesten Händlern 14 positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Sieben von ihnen sind demnach Einwohner des Landkreises Słubice, sieben sollen aus anderen Landkreisen kommen.

Nicolas Gesch, Geschäftsführer des Marktes in Osinów Dolny gegenüber von Hohenwutzen teilte mit, dass der Basar dort weiter geöffnet habe, allerdings unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Im Freien gäbe es keine Maskenpflicht, er wolle das Tragen von Masken aber auch auf den Märkten unter freiem Himmel empfehlen und gegebenfalls anmahnen. Der Markt dort ist mit etwa 700 Verkaufsständen, Lokalen, Apotheken, Frisören und Tankstellen der größte in der Region.

In Słubice wurden inzwischen alle drei Grenzbasare dicht gemacht. Am Donnerstag sollte auch der Markt im polnischen Kostrzyn, der Nachbarstadt von Küstrin, geschlossen bleiben. Auch dort sollen alle Händler auf das Coronavirus getestet werden.

Aktuell gibt es in Frankfurt (Oder) einen gemeldeten Covid-19-Fall. Nach Angaben von Wilke soll der allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Basar in Słubice stehen. Zuletzt hatten sich auch Mitarbeiter und Händler des Słubicer Marktes bei dem in Frankfurt (Oder) ansässigen Allgemeinmediziner Andreas Huth testen lassen, nachdem Anfang der Woche der Ausbruch bekannt geworden war. Diese lebten nach eigenen Angaben in Frankfurt (Oder) und arbeiteten in Słubice.