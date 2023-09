Der Prenzlauer Bürgermeister Hendrik Sommer (parteilos) hält Teile eines Beschlusses zu einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in der Stadt für nicht umsetzbar. "Die Verkürzung der Nutzungsdauer auf maximal fünf Jahre halte ich für in der Praxis nicht einzuhalten", sagte Sommer am Donnerstag. Er wisse, dass sich Asylverfahren teilweise über Jahre erstreckten und immer mehr Geflüchtete nachkämen. Die Pläne seien obsolet, "wenn man durch die Macht des Faktischen" überrascht werde, so Sommer.

Der Kreistag der Uckermark hatte am Mittwoch dafür gestimmt, die Aufnahmekapazität der Flüchtlingsunterkunft zu verringern und die Nutzung auf zunächst drei Jahre festzulegen - mit einer Option auf eine zweijährige Verlängerung. Demnach sollen in dem Bürogebäude in Prenzlau statt der ursprünglich geplanten 300 Flüchtlinge nur 180 bis 200 unterkommen.

Landrätin Karina Dörk (CDU) hatte die Beschlussvorlage eingebracht. Sie hatte ihren Vorschlag unter anderem mit "nachvollziehbaren Akzeptanzproblemen der Bürgerschaft" begründet.