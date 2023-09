Der Kreiswahlleiter werde nun dem Kreistag in seiner kommenden Sitzung am 27. September vorschlagen, den Bürgerentscheid für unzulässig zu erklären. Landrätin Dörk wolle aber auf die Kritiker zugehen und in einem Kompromissvorschlag die geplante Kapazität der Einrichtung und die Nutzungsdauer begrenzen, sagte Fischer der DPA. Demnach sollen in dem Bürogebäude statt der ursprünglich geplanten 300 Flüchtlinge nur 180 bis 200 unterkommen und die Nutzung solle zunächst nur auf drei Jahre festgelegt werden. Sollte es die Situation erfordern, soll in Abstimmung mit der Stadt Prenzlau eine Verlängerung um zwei Jahre möglich sein, sagte Fischer.

Zudem sollen Alternativunterkünfte etwa in Schwedt und Angermünde geschaffen werden, sagte Landrätin Dörk im Gespräch mit dem rbb. "Wir haben in Prenzlau schon eine Gemeinschaftsunterkunft mit über 400 Plätzen, und die Prenzlauer haben den Eindruck, dass sie besonders in Anspruch genommen werden." Das sei ihrer Meinung mit weiteren 300 Plätzen auch der Fall, so Dörk weiter. "Darauf müssen wir eingehen, wenn wir feststellen, dass die Zustimmung in der Bevölkerung nur noch begrenzt da ist", so die CDU-Politikerin weiter. Deshalb biete man einen Kompromiss an.