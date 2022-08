Die Zahl der Arbeitslosen ist im August sowohl in Berlin als auch in Brandenburg leicht angestiegen. Zugleich liegt sie in Berlin deutlich unter dem Vorjahresniveau. Außerdem hat die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Region einen neuen Höchststand erreicht, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch mitgeteilt hat.

Deutlich gewachsen ist in beiden Bundesländern die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung: In Berlin gab es im Vergleich zum Vorjahr 71.000 mehr Beschäftigte, das ist ein Plus von 4,5 Prozent. In Brandenburg sind es im gleichen Zeitraum 15.000 Beschäftigte mehr, das sind 1,7 Prozent.



Den dennoch leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg begründet die Arbeitsagentur mit den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. "Die Hauptgruppe der Geflüchteten aus der Ukraine sind Frauen, folglich steigt in dieser Gruppe auch die Anzahl der Arbeitslosen", heißt es in der entsprechenden Mitteilung.



Seit dem 1. Juni 2022 können Geflüchtete aus der Ukraine Hilfen und Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II beantragen. In Berlin sind seitdem 19.107 erwerbsfähige Ukrainerinnen und Ukrainer in den Jobcentern registriert. In Brandenburg sind es 11.683 Personen.