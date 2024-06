Im Tarifstreit des Berliner und Brandenburger Einzelhandels haben beide Seiten am Mittwochabend die Verhandlungen vorerst abgebrochen. Das teilte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, dem rbb mit. Die Gespräche würden am kommenden Mittwoch (3. Juli) fortgesetzt, fügte er hinzu.

Man sei auf der Zielgeraden und habe in konstruktiver Atmosphäre miteinander verhandelt, so Busch-Petersen. "Wir bewegen uns vernünftig, die Gegenseite braucht nur noch ein bisschen Zeit", sagte er weiter. Er sei optimistisch, dass bei dem nächsten Treffen am Mittwoch ein Abschluss erzielt werden könne.

In mehreren Bundesländern hatte es in den Wochen zuvor Abschlüsse in dem seit mehr als einem Jahr schwelenden Tarifstreit gegeben. Die erste Einigung war Anfang Mai in Hamburg erzielt worden.