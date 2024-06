Tarifstreit - Im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg wird am Montag erneut gestreikt

Mo 24.06.24 | 06:17 Uhr

Audio: rbb24 Inforadio | 24.06.2024 | Ricardo Westphal

Der Tarifstreit im Einzelhandel in der Region dauert bereits mehr als ein Jahr an. Für die kommende Verhandlungsrunde am 26. Juni (Mittwoch) erhöht Verdi nochmal den Druck - auch um die Laufzeit des Tarifvertrags bundeseinheitlich anzupassen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag erneut zum Streik im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg auf. Damit solle der Druck im laufenden Tarifkonflikt erhöht werden, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Die nächste Verhandlung ist für den 26. Juni 2024 terminiert. In den letzten Wochen konnten in mehreren Bundesländern bereits Tarifeinigungen erzielt werden. Vor diesem Hintergrund erwartet Verdi nun nach eigener Aussage auch in Berlin und Brandenburg von den Arbeitgebern, die Reallöhne der Beschäftigten zu sichern und damit die Arbeitsbedingungen im Handel attraktiver zu gestalten.

Bestreikt werden Filialen von Rewe und Edeka, die keinen Eigennamen trügen und nicht privatisiert seien, sowie Ikea, H&M, Galeria Karstadt Kaufhof und Kaufland, sagte die Verdi-Verhandlungsführerin in Berlin-Brandenburg, Conny Weissbach, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Laufzeit des Tarifvertrags soll angepasst werden

Neben einer Entgeltsteigerung erwartet Verdi in den Verhandlungen jedoch auch Bewegung bei den Arbeitgebern in Bezug auf die Laufzeit des Tarifvertrags. Diese ist in Berlin und Brandenburg im Vergleich zu den Tarifverträgen in anderen Bundesländern um drei Monate nach hinten versetzt. Dementsprechend starteten, so Verdi, die Verhandlungen in der Metropolregion Berlin-Brandenburg immer erst mit drei Monaten Verzögerung. "Durch diese Verzögerung können sich die Beschäftigten erst verspätet an den bundesweiten Aktivitäten um die Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen beteiligen. Dies wird der Rolle des Handels in der Metropolregion Berlin-Brandenburg nicht gerecht." Die Forderung nach einer Anpassung der Laufzeit bestünde bereits seit 2021.

Tarifstreit dauert bereits mehr als ein Jahr

Im Rahmen des Streiks findet eine Kundgebung mit anschließender Demonstration statt. Beginn ist am Montag ab 11:15 Uhr. Vom Wittenbergplatz in Berlin-Schöneberg geht es über die Tauentzienstraße.

Sendung: rbb24 Inforadio, 24.06.2024, 07:20 Uhr