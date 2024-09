Die Bundesregierung strebt höhere Importe von Öl aus Kasachstan an. "Die mögliche Ausweitung der Ölversorgung aus Kasachstan begrüßen wir", sagte ein Regierungsvertreter am Donnerstag zur Reise von Kanzler Olaf Scholz nach Usbekistan und Kasachstan. Man wolle der PCK-Raffinerie in Schwedt mehrere Optionen für die Versorgung ermöglichen. Bisher wird die Raffinerie in Schwedt zu 20 Prozent mit Öl aus Kasachstan versorgt.

Bei dem Termin gehe es um die Verlängerung der kasachischen Rohöllieferungen. Diese soll bis Ende 2025 verlängert werden. Zudem solle die Lieferung von Rohöl aufgestockt werden - eine gute Nachricht für die Raffinerie in Schwedt. Das bringe Planungssicherheit und sei ein Erfolg und ist eine "gute Nachricht für die Beschäftigten in der Raffinerie", sagte der Bundes-Wirtschafts-Statssekretär Michael Keller dem rbb.