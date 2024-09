Der katarische Staatsfonds wolle bei Rosneft Deutschland einsteigen, hieß es letzte Woche - doch bisher konnte ein Verkauf der Anteile nicht realisiert werden. Nun will der Bund die Treuhandschaft über die Rosneft-Anteile in Schwedt verlängern.

Die Bundesregierung will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Treuhandverwaltung über die Anteile des russischen Staatskonzerns Rosneft an der PCK-Raffinerie in Schwedt erneut verlängern. Die Treuhandverwaltung wäre sonst am 10. September ausgelaufen. Grundlage ist das Energiesicherungsgesetz. Zuvor hatte bereits die Nachrichtenagentur Reuters über die Pläne berichtet.

Wie dem rbb bestätigt wurde, hat das Emirat Katar Interesse an der Übernahme von Anteilen von Rosneft Deutschland. Zuerst hatte der "Business Insider" berichtet. Das Kanzleramt hat nach Angaben der Bundesregierung in den vergangenen Monaten mehrfach Kontakt mit der Regierung in Katar über Investitionsmöglichkeiten in Deutschland und die Wirtschaftslage gehabt. Das bestätigte ein Regierungssprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Ein Verkauf könnte nur mit Zustimmung des Bundeswirtschaftsministeriums erfolgen, da es sich bei der PCK und zwei weiteren Raffinierien in Deutschland, an denen Rosneft beteiligt ist, um kritische Infrastruktur handelt.