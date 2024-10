Do 17.10.24 | 15:10 Uhr

Die Mehrheit der Handwerker in Brandenburg schätzt ihre wirtschaftliche Lage als gut ein. Die Auftragslage sei stabil und Mitarbeiter müssen nicht entlassen werden. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturumfrage der drei Handwerkskammern des Landes für den Herbst hervor.

Demnach sehen 80,3 Prozent der 13.400 befragten Betriebe ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend an. Allerdings entspricht das einem leichten Rückgang von 82,4 Prozent im Vorjahr. "Die wirtschaftliche Lage im brandenburgischen Handwerk bleibt angespannt", teilte Präsident Robert Wüst mit. "Insbesondere die Bau- und Ausbaugewerke, die lange Zeit als Konjunkturmotoren galten sowie die Lebensmittelhandwerke kämpfen mit weiteren Auftragsrückgängen und steigenden Kosten." Er zeichnet für den Rückgang höhere Preise für Energie, Lohn sowie bürokratische Hürden verantwortlich.

Noch zu Beginn dieses Jahres demonstrierten unter anderem Handwerker und Landwirte gemeinsam gegen Sparmaßnahmen des Bundes. Die Handwerker kritisierten damals vor allem mangelnde Wertschätzung und Sorgen für künftige Entwicklungen. "Die Erwartungen aus dem Frühjahr sind nicht so negativ eingetreten, wie die meisten erwartet haben", erklärt Michael Thieme.

Mit Blick in die Zukunft sehen 10,2 Prozent der befragten Brandenburgischen Unternehmen eine Verbesserung der Geschäftslage. Dennoch gehen 26.7 Prozent von einer Verschlechterung aus. Im Vorjahr waren es noch 30,2 Prozent. Schon jetzt beklagten viele Unternehmen über alle Branchen hinweg in den vergangenen Wochen einen Rückgang der Auftragsvorläufe. Für die Kunden bedeutet dies aber auch, dass sie im Schnitt nun rund zehn statt wie bisher elf Wochen auf Termine warten müssen. Am längsten ist die Wartezeit mit noch zwölf Wochen im Westen der Mark.