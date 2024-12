Verbrannter Müll aus Premnitz erwärmt Wasser in Brandenburg an der Havel

Abfall statt teures Gas: Fernwärme aus der Müllverbrennungsanlage in Premnitz versorgt künftig über eine 20 Kilometer lange Leitung Teile der Stadt Brandenburg an der Havel. Die profitiert davon gleich mehrfach.

12.000 Brandenburger Wohnungen, die bisher mit Gas geheizt wurden, bekommen künftig die Premnitzer Fernwärme. Positiver Nebeneffekt für die Kunden: Die Preise für diese Fernwärme sind niedriger als die für Gas. Denn bei der Fernwärmeerzeugung aus Gas, so Scheller, werde das Gas eingekauft zu einem Preis, der stetig schwanke, was teurer ist als die nun gefundene regionale Lösung, die erst einmal im Probebetrieb läuft und jetzt nach und nach hochgefahren wird. "Hier haben wir sehr lange Preissicherheit und niedrigere Preise", sagte der Oberbürgermeister.

Auf die Idee, die vorhandene Wärme vor Ort zu nutzen, kamen der Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg an der Havel, Gunter Haase, und der Geschäftsführer der Abfallverwertungsanlage in Premnitz, Klaus Piefke, vor vielen Jahren in der Kneipe. Um sie zu verwirklichen, mussten im Werk neue Anlagen installiert und eine 20 Kilometer lange Leitung von Premnitz nach Brandenburg an der Havel gebaut werden. Solch lange Fernwärmeleitungen sind selten.

Der Bau war von etlichen technischen Problemen begleitet, berichten die Geschäftsführer dem rbb. Zudem mussten zum Schutz der Vögel und Tiere Maßnahmen umgesetzt werden. "Wir haben ursprünglich gedacht, wir sind in drei, vier Jahren fertig", erinnert sich Gunter Haase. "Es sind nicht acht Jahre geworden, weil wir langsam sind, sondern weil dieses Projekt uns einfach gefordert und an unsere Leistungsgrenze gebracht hat", sagt Haase.

Auch finanziell ist es anspruchsvoll: Nach Angaben der Stadt Brandenburg an der Havel wurden 45 Millionen Euro in das Projekt investiert.