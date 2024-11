toberg Donnerstag, 21.11.2024 | 11:53 Uhr

Das erinnert mich an den Fall von Funkstille über der Müritz, als das alte FDGB Hotel in Klink weggesprengt wurde. Da oben drauf war ne Vodafone-Antenne und Krawumm... Staub... und schon war digital detox im Vodafone Netz dort in der Region. Das hat ein halbes Jahr gedauert mit Notempfang in der Region, ehe Vodafone ne neue Funkstation dort hinbekommen hat.

Vodafone hat sich trotz mehrmaligen Anschreiben einfach nicht gemeldet, stand als Begründung des Hotel-Eigentümers dann in der regionalen Presse dort.