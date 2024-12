Brandenburg an der Havel

So 08.12.24 | 08:23 Uhr | Von Philipp Rother

In Wust wurde eine Brücke über die RE1-Gleise gebaut. Sie kann aber nicht genutzt werden, weil die Straßenanschlüsse fehlen. Die sollen bis Herbst 2026 gebaut werden. Bis dahin bleibt der Bahnübergang ein Ärgernis. Von Philipp Rother

Wer aus Brandenburg an der Havel mit dem Auto über Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) nach Potsdam fährt, nutzt die Bundesstraße 1. Die Fahrzeit beträgt rund eine Stunde. Es kann aber auch länger dauern - deutlich länger.

Wenn nämlich die Bahnschranken in Wust, einem Ortsteil von Brandenburg an der Havel, unten sind, ist mitunter viel Geduld nötig. Zwanzig bis dreißig Minuten Wartezeit seien schon öfter der Fall, berichtet ein wartender Autofahrer. "Es gibt Zeiten, da sind die Dinger von einer Stunde eine dreiviertel zu", konkretisiert ein anderer Mann in der Warteschlange.