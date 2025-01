Frank S. Pankow Donnerstag, 23.01.2025 | 08:34 Uhr

Genau, wir wollen weniger Gesetze! Danke, CDU, FDP, AfD! Es sollte endlich auch in Deutschland erlaubt sein, andere Menschen auszurauben, zu verletzen und gesundheitlich zu ruinieren! Das Recht des Stärkeren soll endlich wieder überall gelten! [Ironie Ende] - Das Lieferkettten-Gesetz kann elementare Rechte für Menschen bringen, die für unseren immensen Wohlstand und unseren billigen Konsum ein Leben mit minimaler Freizeit, sklavenähnlicher Bezahlung und in hoch giftigen Umgebungen führen. Und es kann die weitere Abwanderung von Arbeitsplätzen aus Mitteleuropa vermindern. - Eine Reform des Lieferkettengesetzes ist sicherlich sinnvoll. Wer aber seine Abschaffung fordert, hat entweder keine Ahnung, was in der Welt vor sich geht oder ist zynisch, arrogant - und extrem kurzsichtig.