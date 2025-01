Tote Gewässer, kontaminierte Erde, verseuchte Luft – der russische Angriffskrieg zerstört auch die Umwelt in der Ukraine. An der Osteuropa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) haben Forscher einen milliardenschweren Schaden bilanziert. Von Tina Friedrich und Torsten Mandalka

Die "Lebensmittel-Zeitung" berichtete darüber hinaus, dass das Gurkenwerk in Golßen künftig nur noch zur Erntezeit mit Unterstützung von Saisonkräften betrieben werden soll.



Nach eigenen Angaben schreibt die Spreewaldkonserve GmbH seit Jahren rote Zahlen. Das liege unter anderem an gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen sowie an der gesunkenen Nachfrage. In Golßen werden seit über 80 Jahren die berühmten Spreewaldgurken hergestellt. Das Konservenunternehmen ist der größte Arbeitgeber der Stadt.