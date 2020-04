Corona betrifft uns alle in Berlin und Brandenburg – mehr als viele andere Ereignisse zuvor. In kürzester Zeit hat das Virus unser Leben auf den Kopf gestellt. Was beschäftigt uns am meisten? In welcher Situation stecken wir gerade?

wirkt in zahlreichen Theater-, Film- und Fernsehproduktionen mit. Unter anderem ist sie am 15. Mai 2020 in der Folge "Blutsbande" von "Letzte Spur Berlin" zu sehen sowie in Dominik Grafs Adaption von Kästners "Fabian", der 2020 in den Kinos startet.

Lena Baader lebt in Berlin-Charlottenburg und ist Schauspielerin und Moderatorin. Seit Mitte März arbeitet sie als Rettungsassistentin. So geht es Lena Baader:

Schauspielerin zu sein war immer mein großer Traum, auch schon als Kind. Direkt nach dem Abitur habe ich meine Schauspielausbildung gemacht und dann sofort in dem Beruf gearbeitet. Weil ich damals schon sehr sportlich war, wurde ich seit 2010 für verschiedene Actionshows engagiert. Bei den Shows sind immer Sanitäter dabei für den Notfall. So habe ich diesen anderen Beruf kennengelernt und später eine Ausbildung als Rettungsassistentin gemacht, quasi als zweites Standbein.

Was ich mache, wenn Corona vorbei ist? Wahrscheinlich werden sich die Filmprojekte nur so überschlagen, und ich werden dann weniger Zeit haben für den Rettungsdienst. Aber ich will es auf jeden Fall nebenbei noch weiter machen. Der Job ist sehr spannend und abwechslungsreich. Man kann helfen und eventuell Menschenleben retten, das macht mir einfach sehr viel Spaß. Es gibt so viele Bereiche, in denen gerade dringend Mitarbeiter gesucht werden, sogar ohne spezielle Qualifikation. Da kann sich jeder einbringen. Ich finde, dass wir alle in dieser schwierigen Zeit helfen müssen, wo es nur geht.

Gesprächsprotokoll: Ula Brunner