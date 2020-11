Rund 70 Eilanträge gegen die Schließung von Restaurants, Sport- und Kultureinrichtungen sind bereits am Berliner Verwaltungsgericht eingegangen. Wegen des Zeitdrucks für die Entscheidungen bringt das die zuständige Kammer in Bedrängnis.

Die inzwischen aufgelaufene Masse an Eilanträgen gegen die Schließung von Gastronomie, Sport- und Kultureinrichtungen am Berliner Verwaltungsgericht stelle für die zuständige Kammer eine "enorme Belastung" dar, sagte ein Gerichtssprecher dem rbb am Mittwoch. Weil das Zeitfenster aus Sicht der Antragsteller so eng sei, steige der Zeitdruck für Entscheidungen beim Gericht, so der Sprecher weiter.

Mittlerweile sind den Angaben des Gerichts zufolge rund 70 Eilanträge gegen die seit Montag geltende Schließung von Restaurants, Sportanlagen und Kultureinrichtungen eingegangen. Unter den Anträgen sind auch zwei Beschwerden gegen das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes auf öffentlichen Straßen.