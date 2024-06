Balkontheater - Balkone von Plattenbauten werden in Eisenhüttenstadt zu Theaterbühne

Do 20.06.24 | 17:22 Uhr

Balkon statt Bühne: In der Plattenbausiedlung "An der Holzwolle" in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) findet am Wochenende ein sogenanntes Balkontheater statt. Ein Kollektiv um die Theaterregisseurin Alexandra Wilke soll während der Aufführungen auf mehreren Balkonen stehen und dem Publikum 75 Minuten lang Geschichten aus der "Platte" erzählen. Auch das Publikum wird nach seinen Erfahrungen in der Platte gefragt.

Kleine und große Geschichten aus der Platte

Bei dem Theaterspiel geht es nach Angaben der Regisseurin und künstlerischen Leiterin Wilke um die Frage einer gemeinsamen Kultur in der Platte. Das Kollektiv sammelt und erzählt Episoden von der großen Geschichte der Plattenbausiedlungen und ihren Bewohnern im Osten, von ihren Anfängen bis in die Gegenwart. Wilke selbst ist in einer Plattenbausiedlung aufgewachsen und erinnert sich noch an einige Geschichten aus dieser Zeit: "Als kleines Mädchen habe ich abends nach dem Spielen oft meinen Block nicht gefunden, weil alles gleich aussah", sagte der Regisseurin dem rbb. Wilke sei damals am Ende immer von irgendeiner Mutter aufgesammelt und nach Hause gebracht worden. "In diesen Gebieten waren wir immer gut betreut, weil jeder auf den anderen aufgepasst hat."

Das Theaterkollektiv ist bereits dreimal in Brandenburg an der Havel mit seinem Balkontheater aufgetreten. Das kostenlose Balkontheaterspiel findet am Freitag- und Samstagabend um 19 Uhr an der Holzwolle in Eisenhüttenstadt statt. Dem Publikum werden zahlreiche Liegestühle zur Verfügung stehen.