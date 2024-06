Geschlossener Hort in Fürstenwalde könnte an freien Träger übergeben werden

Der Hort im Stadtteil Nord schloss am 6. Juni dauerhaft, nachdem ein Großteil der Erzieherinnen und Erzieher nicht zum Dienst erschienen war. Seitdem hat der Hort laut Angaben des Landkreises keine Betriebserlaubnis mehr. 151 Kinder der Siegmund-Jähn-Grundschule stehen ohne Ganztagsbetreuung da. Das Hort-Personal wurde in andere städtischen Einrichtungen versetzt.

Nach der Schließung des städtischen Horts "Sternschnuppe" in Fürstenwalde (Oder-Spree) steht nun eine Privatisierung der Betreuung von mehr als Hundert Kindern im Raum: Bürgermeister Matthias Rudolph (Wählervereinigung Bündnis Fürstenwalder Zukunft) ist mit sieben verschiedenen freien Trägern im Gespräch. Das sagte er am Mittwochabend im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung (SVV).

Die Stadtverwaltung in Fürstenwalde hat die Verträge für die Betreuung Dutzender Hortkinder gekündigt. In einer Einrichtung waren viele Betreuer nicht mehr zum Dienst erschienen. Nun suchen Stadt und Eltern nach den Gründen - und nach Lösungen.

Eltern, die wegen der Betreuung der Kinder nicht mehr arbeiten können, hatte die Stadt angeboten, auf Antrag einen Verdienstausfall zu erstatten. Bislang gebe es aber "noch keine Anträge", sagte der Bürgermeister. Die Vorschule, in der 15 Kinder mit Deutschunterricht auf die Schule vorbereitet werden, wurde ebenfalls ausgesetzt.

Für Kinder der Klassenstufe 1 und 2, deren Eltern berufstätig sind, gibt es aktuell eine Aufsicht bis 14 Uhr in einem Jugendklub, allerdings ohne pädagogisches Personal. Senioren einer benachbarten Awo- Einrichtung beaufsichtigen aktuell das Mittagsessen der Schulkinder. Für Kinder der 3. und 4. Klasse soll es in den kommenden Wochen ein Betreuungsangebot in mehreren Einrichtungen für bis zu 26 Kindern geben, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.