Ok, dieser Mann weiß, wie man eine Halle zum Kochen bringt. Er ist noch nicht zu sehen, da hört man ihn schon sing-rappen im unverkennbaren britischen Arbeiterklassen-Dialekt Cockney. In schwarzer kurzer Hose und schwarzem Schlabbert-Shirt, Bier in der Hand, schlurft der leicht untersetzte Mike Skinner aka "The Streets" auf die Bühne. Er bleibt aber nicht vorne an der Kante stehen. Er geht weiter, überspringt die Absperrung und direkt rein ins Publikum. Das dreht von Sekunde eins an völlig auf. Sie fassen ihn an, machen Selfies - und er nur ganz lässig: "It's nice to meet you, Berlin. Heute lernen wir uns alle kennen."

Als "The Streets" vor 22 Jahren auf der Pop-Bildfläche erschienen, schrieben sie Musikgeschichte. Sie brachten einen ganz neuen Sound, eine Mischung aus Hip Hop, 2Step und sperrigen Garage-Beats, dazu beinahe hochliterarische Texte, cool-nölig vorgetragen, die von der alltäglichen Lebenswelt unterpriviligierter junger Männer erzählen. Musik von der Straße - eben von "The Streets".

2011 hängt Skinner sein legendär gewordenes Musikprojekt an den Nagel, keine Ideen mehr, sagt er. Doch er blieb nicht untätig, schrieb ein Buch und legte als DJ in Clubs auf. Seit dem letzten Jahr ist Skinner aber wieder zurück, mit neuem Album und dazugehörigen Film: "The Darker the Shadow the Brighter the Light" - je dunkler der Schatten, desto heller das Licht.