Zum 80. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler ist am Samstag im Schloss Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) eine Sonderausstellung über den deutschen Widerstand gegen die Nationalsozialisten eröffnet worden. Die Ausstellung "Nacht in Deutschland" zeigt Werke aus der Sammlung von Gerhard Schneider, die in der Zeit des Nationalsozialismus entstanden sind.

Gezeigt werden Aquarelle, Ölgemälde, Grafiken und Zeichnungen, die politisch kritisch waren oder die Realität von Vernichtung und Zerstörung schonungslos zeigen. "Es sind Werke, die damals unter größter Gefahr entstanden sind", sagt Simon Häuser, Programmverantwortlicher bei der Stiftung Schloss Neuhardenberg. "Sie mussten versteckt werden, da in den meisten Fällen eine Entdeckung den sicheren Tod für die Urheber bedeutet hätte."