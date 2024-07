Deutsch-polnisches Musikfestival im Oderbruch am Freitag gestartet

Im Oderbruch wird am Wochenende auf Deutsch, Polnisch und Englisch gesungen: Das Theater "Am Rand" veranstaltet von Freitag bis Sonntag das deutsch-polnische Festival "Liederlauschen" in Zollbrücke (Märkisch-Oderland).

Neben viel Musik gibt es in diesem Jahr auch Gesprächsrunden mit Künstlern und Akteuren aus Politik und Kultur. Das Festival wurde vor fünf Jahren gegründet. Etwa die Hälfte der Künstler kommt aus Deutschland, die andere Hälfte aus Polen, so die Mit-Organisatorin Lea Dittbrenner. Erwartet werden Musiker wie Rainald Grebe, Ina West oder Riders Connection. Grebe ist für seinen Satire-Hit "Brandenburg" sehr bekannt in der Region. Auf dem Programm stehen polnische Bands wie Tantfreaky und Trupięgi.