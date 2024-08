Ausstellungsmacher Kasper König in Berlin gestorben

Der international renommierte Ausstellungsmacher Kasper König ist tot. Wie das Museum Ludwig am Samstag in Köln mitteilte, starb dessen langjähriger Direktor im Alter von 80 Jahren in Berlin.



"Kasper König war einer der ganz Großen im Kunstbetrieb", erklärte Museumsleiter Yilmaz Dziewior: "Mit seiner Kenntnis, seinem Urteilsvermögen und seiner Unbestechlichkeit hat er das Museum Ludwig wieder auf Weltniveau gehoben." König leitete von 2000 bis 2012 das Museum der Stadt Köln für die Kunst des 20. Jahrhunderts und Gegenwartskunst.