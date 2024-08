Der Berliner Schauspieler Luca Schaub ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Er verstarb am 2. August nach kurzer schwerer Krankheit, wie das Berliner Ensemble am Freitag mitteilte, dem er von 2013 bis 2017 angehörte.

Schaub studierte demnach von 2010 bis 2013 Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Graz (Österreich). Im Anschluss war er bis 2017 Teil des Berliner Ensembles unter der Intendanz von Claus Peymann.

Am BE spielte er unter anderem in zahlreichen Inszenierungen von Leander Haußmann wie "Woyzeck", "Die Räuber" oder "Hamlet". Unter Peymann spielte Schaub in "Kafkas Prozeß" und "Prinz Friedrich von Homburg".

Im Anschluss war er dem BE zufolge als freier Schauspieler unter anderem im Tipi am Kanzleramt sowie an der Neuköllner Oper und an der Komischen Oper Berlin tätig. 2019 führte er außerdem Regie bei "Ali Baba" mit dem Hexenberg-Ensemble im Glaspalast des Pfefferberg-Theaters.