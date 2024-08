Der Schlagzeuger Willi Kellers ist mit dem 1. Jazzpreis Brandenburg ausgezeichnet worden. Der Preis wurde dem 73-Jährigen am Sonntag im Rahmen des Musikfestivals "Jazzwerkstatt" in Peitz (Spree-Neiße) überreicht.

Dass Kellers der erste ist, der den Jazzpreis bekommen hat, freut ihn. "Das setzt sich jetzt hier in meine Seele rein", sagte Kellers dem rbb. "Ich fühle mich sehr gut."

Der 1950 in Münster geborene Schlagzeuger bereichert seit 45 Jahre die deutsche Jazzszene von seiner brandenburgischen Wahlheimat Jakobshagen (Uckermark) aus. Willi Keller ist vor allem im Free Jazz und der improvisierten Musik zu Hause. Sein Schlagzeugspiel "zeichnet sich durch große Flexibilität aus", heißt es auf der Internetseite der Jazzwerkstatt.

Der Jazzpreis wird an Musiker verliehen, die "in besonderer Weise einen prägenden und inspirierenden Beitrag zum Jazzleben in Brandenburg" leisten und "mit wichtigen künstlerischen Impulsen über das Bundesland hinaus" strahlen, heißt es auf der Internetseite zum Preis [jazzpreis-brandenburg.de].

Den Preisträger hat eine fünfköpfige Jury bestimmt. Zu dieser gehörten Ingrid Hoberg (Journalistin aus Cottbus), Ulf Drechsel (Jazz-Journalist und Konzertveranstalter), Peter

Ehwald (Saxophonist, Komponist und Hochschullehrer), Ulli Blobel (Gründer der Jazzwerkstatt Peitz und Musikproduzent) und Marie Blobel (künstlerische Leitung der Jazzwerkstatt Peitz und Initiatorin des Jazzpreis Brandenburg).

Der Jazzpreis Brandenburg ist mit 5.000 Euro dotiert. Gefördert wird er durch die "Initiative Musik" mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und

Medien.