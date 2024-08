Die "Wilde Renate", von Besucherinnen und Besuchern meist nur "Renate" genannt, eröffnete 2007 in einem unsanierten ehemaligen Mietshaus nahe der Elsenbrücke. Eigentümer ist der Immobilieninvestor Gijora Padovicz. Meist spielen dort House- und Techno-DJs, der Club gilt in der Sparte als einer der bekanntesten und beliebtesten Berlins.

Die "Wilde Renate" liegt auf einer der sogenannten Vorhalteflächen für den seit langem geplanten Ausbau der Berliner A100. Läuft der Bau des 17. Abschnitts wie geplant, hätte der Club wie andere Kultureinrichtungen in der Gegend der Strecke höchstwahrscheinlich weichen müssen.

In den vergangenen Jahren mussten mehrere Clubs in Berlin schließen, beispielsweise Ende 2023 das "Mensch Meier" an der Storkower Straße, 2021 das "Rummels Bucht" in Lichtenberg, außerdem das "Rosi's", die "Griessmühle", das "Magnet" und das "Musik & Frieden". Die Gründe für die Schließungen sind vielfältig, meist spielen aber steigende Mieten, Gentrifizierung und Bebauungspläne eine entscheidende Rolle. Das Gewerbemietrecht bietet Clubs wenig Schutz vor Verdrängung, deshalb steigt der kommerzielle Druck zunehmend besonders in der Berliner Innenstadt auf sie. Anders als bei Wohnraum genießen Gewerbemieter keinen besonderen Kündigungsschutz. Clubs fallen unter die Vergnügungsstättenverordnung, was ihren Betrieb erschwert. In Wohngebieten sind sie in der Regel nicht oder nur ausnahmsweise erlaubt.