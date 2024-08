Berliner Volksbühne sucht neue Intendanz - in drei Jahren

"Gesucht wird eine erfahrene, mutige und empathische Persönlichkeit oder ein Team mit Visionen für die Leitung eines der größten Ensembletheater im Berlin des 21. Jahrhunderts", heißt es in der Anzeige, die unter anderem auf dem Portal buehnenjobs.de veröffentlicht wurde.

Seit René Polleschs plötzlichem Tod im Februar ist die Ratlosigkeit an der Berliner Volksbühne groß: Wer soll das Haus mit dem legendären Ruf und den vielen zuletzt schief gegangenen Intendanzen übernehmen? Von Barbara Behrendt

Auffällig ist, dass die Stelle erst zum 1. August 2027 besetzt werden soll - also in fast drei Jahren. Wer bis dahin das Haus am Rosa-Luxemburg-Platz führen soll, ist unklar. Im Mai hatte Kultursenator Joe Chialo (CDU) angekündigt, dass ein Expertengremium ihm bei der Suche nach der neuen Intendanz zur Seite stehen soll. Chialo gab außerdem bekannt, dass er eine Interimsleitung für das Haus einsetzen werde.

Pollesch war am 26. Februar im Alter von 61 Jahren gestorben. Er hatte die Volksbühne 2021 übernommen.