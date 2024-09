So 08.09.24 | 15:26 Uhr

Die deutsche Künstlerin Rebecca Horn ist tot. Sie starb am Freitagabend im Alter von 80 Jahren im südhessischen Bad König, wie die von Horn gegründete Moontower-Foundation der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuerst berichtete das Kunstmagazin "Monopol".

Horn galt als eine der wichtigsten Künstlerinnen der Gegenwart. Schon 1993 zeigte das New Yorker Guggenheim Museum eine Retrospektive zu ihrem Werk, das vor allem Installationen und Skulpturen umfasste. Horn schrieb aber auch Drehbücher und führte Regie bei Filmen und Opern. 2006 war eine Retrospektive ihres Werks auch im Berliner Martin-Gropius-Bau zu sehen.

Horn übernahm 1989 eine Professur an der Berliner Hochschule der Künste, 1993 wurde sie Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Seit 2007 baute sie die frühere Fabrik ihrer Familie im Odenwald zu einem Kunstzentrum aus. Zuletzt zeigte das Haus der Kunst in München eine Ausstellung mit Horns Werken, die noch bis Mitte Oktober zu sehen ist.