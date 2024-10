"Die Legende von Paula und Paula" ist ab Mittwoch als Musical auf der Bühne in Schwedt (Uckermark) zu sehen. Winfried Glatzeder, der in dem berühmten DEFA-Film als Paul zu sehen war, hat sich für eine Aufführung als Besucher angekündigt.

Am Mittwoch findet die Premiere des Stücks "Die Legende von Paul und Paula" auf den Uckermärkischen Bühnen Schwedt mit Gesang und Tanz statt. Die neue Bühnenfassung der Geschichte von Ulrich Plenzdorf als Musical stammt von Benjamin Zock. Regie führte André Nick.

"Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen", sangen die Puhdys 1973 im DEFA-Kult-Film über Paul und Paula. Die Songs der Band liefern auch die musikalische Grundlage für das Theaterstück. Winfried Glatzeder wird am 26. Oktober bei der Aufführung in Schwedt dabei sein. Ihm gelang in den 70ern in der Rolle als Paul der Durchbruch.