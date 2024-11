Die Kulturstiftungen des Landes Berlin haben vor dem Hintergrund der Millionen-Sparpläne des Senats ein Konzept für die künftige Kulturlandschaft gefordert. "Konsolidierung ohne Konzept und ohne Einbeziehung der Ressortverantwortlichen führt einfach nur in ein Abriss-Szenario", hieß es in einem nun veröffentlichten Brief der Stiftungen. "Wir fordern die Abgeordneten der Regierungskoalition auf, dieser vorliegenden Kürzungsliste so nicht zuzustimmen und ein Konzept vom Senat einzufordern, das klare Entwicklungsziele und -pfade für die Kulturlandschaft Berlins definiert."

Unterzeichner des Briefes sind die Berlinische Galerie, das Bröhan-Museum sowie die Stiftungen Berliner Mauer, Berliner Philharmoniker, Deutsches Technikmuseum Berlin, Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Oper in Berlin, Stadtmuseum Berlin, Topographie des Terrors und Zentral- und Landesbibliothek Berlin.