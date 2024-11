Wegen einer Panne bei der Wahl war sein Name schon früher durchgesickert, nun steht es fest: Der Dramaturg Berthold Schneider wird neuer Intendant des Staatstheaters in Cottbus. Das teilte das Brandenburger Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) mit. Am Dienstag bestätigte der zuständige Stiftungsrat der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) Schneider offiziell. Er soll zur Spielzeit 2026/27 seine Arbeit aufnehmen, zuvor war etwa zwei Jahre nach einem neuen Intendanten gesucht worden.

"Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen Abteilungen und im Verbund mit dem Landesmuseum ein spannendes und unverwechselbares Programm ‘Made in Cottbus‘ entwickeln und präsentieren zu dürfen", erklärte Schneider am Dienstag. Wichtig für seine Entscheidung seien das hohe professionelle Niveau auf und hinter der Bühne, die "spektakuläre Schönheit" des Jugendstil-Theaters und das dynamische Umfeld einer Stadt und Region im Wandel gewesen, wird der neue Intendant zitiert.

Berthold Schneider wurde 1965 in Marburg geboren und arbeitete nach dem Studium in Kassel und in den USA zunächst als Musikdramaturg. Zu seinen Stationen gehören unter anderem Braunschweig, Münster und Mannheim. Von 2006 bis 2012 war er Operndirektor des Saarländischen Staatstheaters, anschließend arbeitete er an der English National Opera in London. Von 2016 bis 2023 war er Intendant der Oper Wuppertal.

Zudem hat Schneider das Opernforum deutschsprachiger Theater mitbegründet, in dem 30 Opernintendanten aus ganz Deutschland vernetzt sind. Schneider erhielt für seine Arbeit als Intendant, Regisseur und Dramaturg mehrfach Preise, laut MWFK beispielsweise den Preis für das beste Opernprogramm und den Theaterpreis des Bundes.