Der Spielfilm-Wettbewerb zeige die stilistische und inhaltliche Bandbreite des mittel- und osteuropäischen Kinos, hieß es. Dazu gehörten Geschichten und Erlebnisse, in denen sich die Herausforderungen eines Lebens zwischen Familie und Gesellschaft widerspiegeln, "zwischen Hoffnung und Trauer, Naturschutz und 'Zeitenwende', Historienfilm und Science-Fiction".

Zu den Wettbewerbsfilmen gehört den Angaben zufolge mit "Dwelling amongst Gods" ein modernes Antigone-Drama über eine afghanische Familie in Belgrad. In "Under the Volcano" kämpfe eine Familie aus Kiew während eines unfreiwilligen Urlaubs auf Teneriffa mit der Nachricht vom Angriffskrieg auf ihr Heimatland, hieß es. In "Bikechess" werde eine Journalistin in einem autoritären Staat mit den Grenzen der Meinungsfreiheit und Angriffen auf die Frauenrechte konfrontiert.