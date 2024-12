"Nosferatu"-Remake feiert Weltpremiere in Berlin

Zur Weltpremiere des filmischen Remakes des Gruselfilm-Klassikers "Nosferatu" sind am Montagabend zahlreiche Hollywood-Stars nach Berlin gekommen.

1922 feiert ein Horrorfilm Weltpremiere in Berlin. Vampir "Nosferatu" bringt die Pest - kurz zuvor tötete die Spanische Grippe in der Hauptstadt Zehntausende. Der Film floppt zunächst, heute ist es eines der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte. Von Anne Kohlick

Der Vampirfilm "Nosferatu - Der Untote" des Regisseurs Robert Eggers ("The Northman", "The Witch") ist eine Neuverfilmung des berühmten Stummfilmklassikers "Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens" von Friedrich Wilhelm Murnau aus dem Jahr 1922.

In Eggers düsterer Neuinterpretation steht die frisch verheiratete Ellen Hutter (Lily-Rose Depp) im Mittelpunkt. Sie wird vom toten Graf Orlok (Skarsgård), dem Vampir Nosferatu, heimgesucht. Zwischen der jungen Frau und dem Vampir aus Transsylvanien entwickelt sich eine leidenschaftliche, aber verhängnisvolle Obsession, die einen ganzen Ort an den Rand des Abgrunds bringt.



Regulär gezeigt wird der Film in Deutschland ab dem 2. Januar.