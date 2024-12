Der Berliner Künstler, Fotograf und Autor Michael Ruetz ist tot. Er wurde 84 Jahre alt.



Ruetz starb am Montagvormittag im Herz-Zentrum der Charité in Berlin im Kreise der Familie. Das sagte die Ehefrau, Erica Ruetz, dem rbb. Demnach litt ihr Mann an einer Herzerkrankung, die lange unerkannt blieb und erst spät diagnostiziert wurde.



Michael Ruetz wurde Ende der 60er Jahre durch seine Fotos zur westdeutschen Studentenbewegung bekannt, er fotografierte auch in der DDR der 70er Jahre und unter anderem auch in der Tschechoslowakei zur Zeit des "Prager Frühlings". In neueren Projekten setzte er sich mit der Visualisierung von Zeit und Vergänglichkeit auseinander. Im Mai 2002 wurde er in den französischen "Ordre des Arts et des Lettres" berufen.