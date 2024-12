Am Abend verschickt die Berliner Schaubühne die Meldung, dass ihre Studiobühne wegen der Radikalkürzungen von CDU und SPD schließen muss. Zwei neue Arbeiten im großen Haus sind ebenfalls gecancelt.

Ein paar Kilometer weiter östlich, am Deutschen Theater, ist man da schon ein Schrittchen weiter bei der Abschaffung der Kultur. Hier begrüßen Alice Weidel und Sahra Wagenknecht in Rosa von Praunheims Stück "Die Insel der Perversen" das Publikum. AfD und BSW haben darin die Herrschaft über Deutschland übernommen – und das Theater gründlich ausgemistet: "Jetzt sind all die grünversifften Idioten tot oder interniert. Endlich!", seufzt Wagenknecht. Endlich wieder Theater national: "Schluss mit der albernen Demokratie. Und Schluss mit diesem linken Gesinnungstheater. Solchen Stuss kann doch keiner wollen. Wir spielen endlich wieder Deutsche Klassiker, mit klaren Frauen- und Männerrollen", singt Alice Weidel am Klavier.

Heinar Bomhard, der auch Regie führt, steht mit spitzem Weidel-Mund, blondem Zopf und blauem Blazer auf der Bühne, gemeinsam mit Božidar Kocevski als Sahra Wagenknecht – natürlich mit brünetter Beton-Frisur zum feuerroten Kostüm.