Menschliche Überreste aus der Sammlung des Ethnologischen Museums Berlin werden an Australien zurückgegeben. Gemeinsam mit der australischen Botschaft werde am Donnerstagvormittag eine Trauerfeier für die Gebeine der Ahnen ausgerichtet, die ihre Heimreise antreten, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit.

Es handele sich um drei verstorbene Personen, die um 1880 nach Berlin gebracht wurden, teilte die Stiftung mit. Im Rahmen der Zeremonie werden außerdem zwei Ahnen aus dem Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg zurückgegeben.

Die offizielle Rückführungszeremonie findet am Donnerstag im Ethnologischen Museum in Dahlem in Anwesenheit des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, und der Botschafterin Australiens, Natasha Smith, statt. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe "Ugar Island Repatriation Working Group" nehmen daran teil. Ugar, auch als Stephen Island bekannt, ist eine Insel in der östlichen Inselgruppe der Torres-Straße, die zu Australien gehört. Die Ureinwohner der Insel nennen sich selbst Ugarem-Le. 2011 reichte die Torres Strait Islander Repatriation Working Group einen Antrag auf die Rückgabe von zwei Schädeln ein, die 1888 auf den Inseln gesammelt worden waren.