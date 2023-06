Juni 1963. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy besucht die Bundesrepublik und kommt für einen achtstündigen Abstecher auch nach Berlin. Sehen und hören Sie die Übertragung vom 26. Juni 1963, so wie sie heute noch vorliegt. Ein beeindruckendes Dokument deutscher und europäischer Zeitgeschichte. Zum ersten Mal seit 1963 in (fast) voller Länge im deutschen Fernsehen.

Die originale Kennedy-Rede wird in voller Länge auf einer großen Leinwand gezeigt. Zum Festakt werden der Regierende Bürgermeister Kai Wegner, die US-Botschafterin Amy Gutman und der Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann sprechen. Dazu werden Musikgruppen und die Bigband der US Airforce spielen. Der Festakt wird zudem gestreamt und kann online live verfolgt werden (Youtube) . Gegen 21 Uhr soll das Bürgerfest enden.

In diesem Sommer soll ein historisches Empfangsgebäude auf dem Gelände des Flughafens BER für immer verschwinden. Eine Initiative zur Rettung des Generalshotels will das verhindern. Von Thomas Bittner

Vor 75 Jahren, am 24. Juni 1948, begann die Berlin-Blockade. Fast zwölf Monate wurde die West-Berliner Bevölkerung aus der Luft versorgt. Als Folge der Währungsreform in den Gebieten der Westalliierten kappte die sowjetische Seite Land-, Schienen- und Wasserverbindungen nach West-Berlin. Bis zum 12. Mai 1949 dauerte die Berlin-Blockade. Lediglich über drei Luftkorridore konnte der Westteil der Stadt in dieser Zeit mit Lebensmitteln und Hilfsgütern versorgt werden. Die sogenannten Rosinenbomber versorgten so rund zwei Millionen Menschen. Die Berlinkrise wurde zur Machtprobe zwischen den Weltmächten.